Джейсон Кидд: «Сыграем жестко против Пола и Букера»

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Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд поделился ожиданиями от седьмого матча серии плей-офф против «Финикса» (3-3) в воскресенье.

«Мы будем играть агрессивно. Постараемся действовать против них жестко. Нам нужно просто остановить их в защите, они атакуют очень эффективно. Нужно остановить их, поднять голову и организовать свою атаку.

Мы знаем, что нам будут противостоять Крис Пол и Девин Букер, но это было в течение всей серии. Так что мы продолжим играть жестко», – заявил Кидд.

В ходе серии игроки «Мэвс» неоднократно провоцировали нарушение правил со стороны Пола. В четвертом матче разыгрывающий был удален за перебор фолов.

«Финикс» не выдерживает удары судьбы. 2-2 в серии с «Далласом»

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