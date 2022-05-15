Джейсон Кидд: «Сыграем жестко против Пола и Букера»

Главный тренер «Далласа» поделился ожиданиями от седьмого матча серии плей-офф против «Финикса» (3-3) в воскресенье.

«Мы будем играть агрессивно. Постараемся действовать против них жестко. Нам нужно просто остановить их в защите, они атакуют очень эффективно. Нужно остановить их, поднять голову и организовать свою атаку.

Мы знаем, что нам будут противостоять и , но это было в течение всей серии. Так что мы продолжим играть жестко», – заявил Кидд.

В ходе серии игроки «Мэвс» неоднократно провоцировали нарушение правил со стороны Пола. В четвертом матче разыгрывающий был удален за перебор фолов.

«Финикс» не выдерживает удары судьбы. 2-2 в серии с «Далласом»