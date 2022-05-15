Роберт Уильямс сыграет в 7-м матче с «Бакс», выйдя со скамейки

Центровой «Бостона» сыграет в седьмом матче серии плей-офф против «Милуоки» (3-3) в воскресенье.

Как сообщает главный тренер команды , игрок готов выйти на площадку со скамейки запасных.

Уильямс пропустил четвертый, пятый и шестой матчи серии. Ранее он несколько недель восстанавливался после операции на разорванном мениске.

Центровой вернулся во время первого раунда против «Бруклина» и провел в плей-офф-2022 пять матчей, набирая в среднем 6,2 очка, 4,8 подбора и 1,8 блок-шота.

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