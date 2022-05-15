86% времени в последних четырех матчах между «Селтикс» и «Бакс» разница в счете не превышала 10 очков

«Милуоки» и «Бостон» провели последние четыре матча серии в плотной борьбе.

Как сообщает ESPN Stats & Info, в этих встречах 86% игрового времени разница в счете не превышала 10 очков, а 59% времени – 5 очков.

Отмечается, что в первых двух матчах серии эти показатели были значительно ниже. Разница в 10 очков и менее сохранялась лишь 46% времени, 5 очков и менее – 22% времени.

Для сравнения приводится среднее значение для плей-офф-2022 – 70% времени матчей разница не превышала 10 очков.

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