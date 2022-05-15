Майк Буденхольцер: «Нужно закрыть Тейтума и просто выиграть 7-й матч»

Главный тренер «Милуоки» прокомментировал выступление лидера «Бостона» и поделился ожиданиями от седьмого матча серии плей-офф против «Селтикс» (3-3) в воскресенье.

«Нужно играть жестче и держать его подальше от трехсекундной зоны. Не страшно получить от него семь штрафных бросков, потому что он много владеет мячом. Итак, нам просто нужно продолжать бороться. Мы должны лучше проходить заслоны. Мы просто должны сделать защиту против него лучше в целом. Надо отдать ему должное, он отлично провел прошлый матч.

Также нам нужно создать больше открытых бросков. Мы должны лучше подготовиться и найти, что еще можем сделать. Просто выиграть в седьмом матче. Это действительно захватывающее событие», – сказал Буденхольцер.

Тейтум завершил шествую встречу с показателями 46 очков, 9 подборов и 4 передачи.. «Селтикс» одержали гостевую победу со счетом 108:95 и перевели серию в седьмой матч.

7-й матч серии «Бостон» – «Милуоки» нельзя пропускать. Это уже великая серия, Яннис показывает цифры Шака, Тейтум хочет стать новым Дюрэнтом