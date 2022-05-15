«У тебя врожденные умственные отклонения». Дюрэнт ответил на критику за его отношение к Ирвингу

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт ответил болельщику, который раскритиковал его за позицию в ситуации с Кайри Ирвингом.
«К черту Кайри. Чувак ведет себя так, будто имеет право играть в НБА, но это его привилегия. Если ты не хочешь играть, не строй из себя активиста лиги. А Кей Ди одобряет эту хрень. Будь лидером, чувак! Это твое наследие. Перестань позволять другим парням переступать через тебя», – написал один из пользователей твиттера.
«У тебя врожденные умственные отклонения», – ответил Дюрэнт.
Ирвинг пропустил большую часть домашних матчей «Нетс» в нынешнем сезоне из-за отказа от вакцинации. Во время плей-офф-2022 он голодал, соблюдая религиозный пост. «Нетс» проиграли в первом раунде «Бостону» со счетом 0-4.
Ранее Дюрэнт заявил, что не намерен никак влиять на своего одноклубника и друга.
Первый провал Кевина Дюрэнта. Бруклинский хаос превратил лучшего игрока мира в собственную тень