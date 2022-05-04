Кевин Дюрэнт: «Хочу, чтобы Кайри Ирвинг больше играл, но наша дружба важнее»

Форвард «Бруклина» прокомментировал совместное выступление с разыгрывающим и атакующим защитником Джеймсом Харденом в нынешнем сезоне.

«Конечно, я бы хотел, чтобы он больше играл, но жизнь для меня намного важнее, чем это. Я не могу злиться, не могу разорвать дружбу из-за чего-то подобного. Наша дружба основана на том, кто мы есть как люди. К этому добавляется баскетбол. Если мы не ладим на баскетбольной площадке, можем легко обсудить это как друзья.

Уход Джеймса Хардена? Я бы хотел, чтобы все вышло по-другому. Злиться? Просто хотел, чтобы это было по-другому. Не могу сказать, что я был настолько эмоциональным. Они взрослые люди. Я не могу контролировать их чувства. Они могут менять свои решения, всем дана эта возможность. Жизнь слишком хороша, чтобы я так расстраивался. Я понимаю, что люди хотят, чтобы я так себя чувствовал», – сказал Дюрэнт.

Ирвинг пропустил большую часть домашних матчей «Нетс» в регулярном чемпионате из-за отказа от вакцинации. Харден перешел в «Филадельфию» перед дедлайном в феврале.

вылетел в первом раунде плей-офф-2022 после поражения от – 0-4.

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