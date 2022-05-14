Амаре Стаудемайр: «Отсутствие Кайри Ирвинга повлияло на «химию» в команде»

Бывший тренер по развитию игроков рассказал о трудностях, с которыми столкнулась команда в нынешнем сезоне в связи с отсутствием разыгрывающего в некоторых матчах.

Ирвинг не имел права играть в домашних встречах большую часть сезона-2021/22 из-за отказа от вакцинации. «Нетс» проиграли в первом раунде плей-офф со счетом 0-4.

«Это определенно сбило нас, потому что у нас не было четкой последовательности с Кайри. Это повлияло на командную «химию» Он играет только на выезде, в зависимости от того, в каком городе проходил матч. Он не мог играть в Нью-Йорке. Именно поэтому у нас были разные составы и в зависимости от расписания матчей. Нам, как тренерам, было трудно понять, кто будет играть вместо Кайри. Команда была не так хорошо организована, как мы хотели бы, поэтому нам было сложно ей управлять», – заявил Стаудемайр.

После вылет в плей-офф-2022 Амаре принял решение покинуть «Нетс» после двух лет в тренерском штабе клуба.

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