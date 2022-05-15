«Кому Кей Ди больше предан – «Бруклину» или Кайри?». Стивен Эй Смит считает, что «Нетс» должны расстаться с Ирвингом

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что «Бруклину» не следует подписывать с разыгрывающим многолетнее соглашение.

«Если они дадут Кайри эти деньги, а потом он проявит нежелание играть, никто больше его не возьмет. Его можно обменять, когда подходит к концу последний год его контракта. Но если ты дашь ему три-четыре года, его никто не возьмет.

Речь идет об этом. Вам нужно пойти к и сказать: «Мы дали вам эти три года. Кому ты больше предан – нашей организации или своему мальчишке Кайри?» Вот таким должен быть ваш разговор с Кей Ди», – заявил Эй Смит.

Ирвинг пропустил большую часть домашних матчей в нынешнем сезоне из-за отказа от вакцинации. Во время плей-офф-2022 он голодал, соблюдая религиозный пост. «Нетс» проиграли в первом раунде со счетом 0-4.

Кайри имеет опцию игрока на сезон-2022/23 (36,5 миллиона долларов). Ранее он заявил, что не планирует никуда уходить из клуба.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство