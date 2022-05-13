Дэрил Мори заявил, что Док Риверс останется главным тренером «Сиксерс»

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрил Мори подтвердил, что Док Риверс останется на посту главного тренера команды в следующем сезоне.
Мори заявил об этом на последней пресс-конференции в этом сезоне после вылета команды из плей-офф. Вчера «Сиксерс» уступили «Хит» на своей площадке в шестом матче серии второго раунда (90:99, 2-4).
Контракт Риверса с «Филадельфией» гарантирован еще на три года. За каждый сезон тренер будет получать 8 млн долларов.
Ранее инсайдер Брайан Уиндхорст заявил, что Риверс станет основным претендентом на должность главного тренера «Лейкерс», если будет уволен из «Филадельфии».
В НБА определили 15 лучших тренеров в истории. Пятикратный чемпион – мимо, еще 10 членов Зала славы – мимо, зато есть Док Риверс