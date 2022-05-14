Док Риверс: «Макси хотел обсудить планы на следующую неделю. Я сказал, что ему надо отдохнуть»

Главный тренер «Филадельфии» рассказал о том, что 21-летний разыгрывающий хотел начать подготовку к новому сезону на следующей неделе.

«Сиксерс» завершили выступление в плей-офф на этой неделе, уступив в серии «Майами» (2-4).

«Макси хотел встретиться сегодня и обсудить планы на следующую неделю. Я отказал ему. Сказал, что ему надо уделить отдыху больше времени, чем он хочет», – сказал Риверс.

Макси в 75 матчах регулярки набирал 17,5 очка, 3,2 подбора и 4,3 передачи в среднем за игру.

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