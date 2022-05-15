Мэджик Джонсон: «НБА в ближайшие годы будет в отличной форме благодаря Тейтуму и Адетокумбо»

Пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон в восторге от серии второго раунда плей-офф между и (3-3).

«НБА в ближайшие годы будет в отличной форме благодаря этим двум суперзвездам, и . Счет в серии – 3-3, и я не могу дождаться 7-го матча.

В воскресенье буду очень расстроен, что эта серия закончилась. Это одна из лучших серий из 7 матчей, которые я видел за долгое время.

Нужно отдать должное тренеру Удоке за то, что он внес коррективы. В четвертой четверти «Селтикс» двигали мяч просто потрясающе», – написал Мэджик в Twitter.

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