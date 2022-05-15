НБА представила мини-фильм об изготовлении Кубка Ларри О’Брайана

представила мини-фильм, показывающий процесс изготовления Кубка Ларри О’Брайена, который будет вручен победителю сезона-2021/22.

Трофей ежегодно вручается чемпиону НБА, начиная с 1977-го года. В этом сезоне на нижней стороне дисковой основы Кубка будут впервые нанесены названия всех команд-чемпионов в истории лиги.

В данный момент в плей-офф-2022 продолжают бороться шесть команд. , «Финикс» и разыгрывают путевку в финал от Западной конференции, , и «Милуоки» – от Восточной.

Кайл Лаури получил свою первую чемпионскую куртку. Подобные были у Джордана, Кобе и других чемпионов