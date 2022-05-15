«Бакс» отменили показ 7-го матча в фан-зоне из-за стрельбы

«Бакс» отменили показ 7-го матча серии плей-офф с «Селтикс» в фан-зоне Deer District из-за стрельбы, которая произошла возле развлекательного района в центре Милуоки под занавес 6-го матча в пятницу (95:108, 3-3).

Представитель мэра Милуоки Кавалье Джонсон сообщил, что команда решила отменить мероприятие «после консультаций с городскими властями и органами общественной безопасности».

«Стрельба, которая произошла прошлым вечером в центре Милуоки, была ужасающей, и мы осуждаем это катастрофическое насилие. Мероприятия по поводу 7-го матча были отменены, чтобы позволить правоохранительным органам выделить необходимые ресурсы для продолжения расследования инцидента», – говорится в заявлении клуба.

В результате трех перестрелок, которые произошли в пятницу во время 6-го матча, 21 человек получил ранения. За матчем в фан-зоне рядом с «Файсерв-форумом» наблюдали 11 000 болельщиков. Больше 19 000 человек находилось внутри самой арены.

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