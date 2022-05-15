Участие Роберта Уильямса в 7-м матче находится под вопросом

Центровой может пропустить седьмой матч серии плей-офф против (3-3) в воскресенье.

Клуб сообщил, что игрок продолжает испытывать боль в левом колене и его участие во встрече под находится под вопросом.

Уильямс пропустил четвертый, пятый и шестой матчи серии. Ранее он несколько недель восстанавливался после операции на разорванном мениске.

Центровой вернулся во время первого раунда против «Бруклина» и провел в плей-офф-2022 пять матчей, набирая в среднем 6,2 очка, 4,8 подбора и 1,8 блок-шота.

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