76,8 процента 7-х матчей серий плей-офф НБА заканчивались победой хозяев площадки

Журналист Dallas Morning News Брэд Таунсенд отметил, что только 23,2 процента 7-х матчей серий плей-офф заканчивались победой гостевой команды.

Хозяева площадки побеждали в 76,8 процента случаев. На сегодняшний день результат – 109-33.

В воскресенье, 15 мая, в НБА состоятся решающие седьмые матчи в сериях второго раунда плей-офф – (3-3) и – (3-3).

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