76,8 процента 7-х матчей серий плей-офф НБА заканчивались победой хозяев площадки

Теги Бостон Даллас Милуоки Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Журналист Dallas Morning News Брэд Таунсенд отметил, что только 23,2 процента 7-х матчей серий плей-офф НБА заканчивались победой гостевой команды.

Хозяева площадки побеждали в 76,8 процента случаев. На сегодняшний день результат – 109-33.

В воскресенье, 15 мая, в НБА состоятся решающие седьмые матчи в сериях второго раунда плей-офф «Бостон»«Милуоки» (3-3) и «Финикс»«Даллас» (3-3).

Хэйвуд хотел застрелить партнеров по «Лейкерс», Джонсон дружил с сутенером, Ирвинг унизил Мэджика? Как сериал «Время побеждать» искажает историю

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные