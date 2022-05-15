76,8 процента 7-х матчей серий плей-офф НБА заканчивались победой хозяев площадки

Журналист Dallas Morning News Брэд Таунсенд отметил, что только 23,2 процента 7-х матчей серий плей-офф НБА заканчивались победой гостевой команды.
Хозяева площадки побеждали в 76,8 процента случаев. На сегодняшний день результат – 109-33.
В воскресенье, 15 мая, в НБА состоятся решающие седьмые матчи в сериях второго раунда плей-офф «Бостон» – «Милуоки» (3-3) и «Финикс» – «Даллас» (3-3).
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