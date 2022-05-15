Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Фенербахче» сыграет с «Бурсаспором»

Сегодня в рамках 1/4 финала плей-офф турецкой лиги «Фенербахче» проведет первый матч с «Бурсаспором» (0-0).
Чемпионат Турции
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Первый матч
- Дата проведения
- 15 мая, 15.00, «Улкер Спортс Арена»
Счет в серии – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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