Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Газиантеп» – «Дарушафака», «Галатасарай» сыграет с «Бахчешехиром»

Сегодня в матчах 1/4 финала плей-офф турецкой лиги «Газиантеп» примет «Дарушафаку», «Галатасарай» дома сыграет с «Бахчешехиром».
Чемпионат Турции
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Первые матчи
- Дата проведения
- 14 мая, 18.00, «Karatas Sahinbey Spor Salonu»
- Дата проведения
- 14 мая, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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