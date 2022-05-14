Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Газиантеп» – «Дарушафака», «Галатасарай» сыграет с «Бахчешехиром»

Сегодня в матчах 1/4 финала плей-офф турецкой лиги примет «Дарушафаку», дома сыграет с .

Чемпионат Турции

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Первые матчи

Газиантеп – Дарушафака Дата проведения 14 мая, 18.00, «Karatas Sahinbey Spor Salonu» Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Хэйвуд хотел застрелить партнеров по «Лейкерс», Джонсон дружил с сутенером, Ирвинг унизил Мэджика? Как сериал «Время побеждать» искажает историю

Едва не ушел из баскетбола, потому что ничего не получалось: путь Александра Щербенева