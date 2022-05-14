Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Газиантеп» – «Дарушафака», «Галатасарай» сыграет с «Бахчешехиром»

Теги результаты чемпионат Турции Галатасарай Дарушафака Газиантеп Бахчешехир Баскетбол

Сегодня в матчах 1/4 финала плей-офф турецкой лиги «Газиантеп» примет «Дарушафаку», «Галатасарай» дома сыграет с «Бахчешехиром».

Чемпионат Турции

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Первые матчи

Газиантеп – Дарушафака
Дата проведения
14 мая, 18.00, «Karatas Sahinbey Spor Salonu»
Онлайн матча

Галатасарай – Бахчешехир
Дата проведения
14 мая, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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