Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Каршияка» примет «Анадолу Эфес»

В пятницу, 13 мая, состоится второй матч четвертьфинальной серии плей-офф турецкой лиги между «Каршиякой» и «Анадолу Эфесом».
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 13 мая, 19.30, «Каршияка Арена»
«Анадолу Эфес» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Едва не ушел из баскетбола, потому что ничего не получалось: путь Александра Щербенева
Бывшего игрока НБА застрелили, когда он помогал решать семейный конфликт. Убийца испугался его размеров и говорит, что все по закону