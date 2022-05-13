Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Каршияка» примет «Анадолу Эфес»

В пятницу, 13 мая, состоится второй матч четвертьфинальной серии плей-офф турецкой лиги между «Каршиякой» и «Анадолу Эфесом».

Чемпионат Турции

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Второй матч

ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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