Стефен Карри: «Для Джа Морэнта нет ничего невозможного»

Суперзвезда после победы над в серии второго раунда плей-офф (4-2) похвалил разыгрывающего «Гризлис» Джа Морэнта.

«Морэнт представляет собой проблему. У него сумасшедшие показатели. Мы вели 2-1. Мы были уверены, что он сможет завершить серию, он требует всего вашего внимания.

Это его третий или четвертый сезон? Для него нет ничего невозможного. Как я уже говорил, «Гризлис» еще долго будут претендовать на лидерство в Западной конференции. Мы отпразднуем эту победу и продолжим двигаться к своей цели, но нужно понимать, что «Гризлис» здесь надолго, а – это проблема», – сказал Карри.

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