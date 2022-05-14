«Майами» – фаворит в финале Восточной конференции по мнению букмекеров

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«Майами» имеет самые высокие шансы на победу в финале Восточной конференции нынешнего сезона по мнению букмекеров.

Флоридский клуб (+115) опережает своих потенциальных соперников на этой стадии «Бостон» (+150) и «Милуоки» (+375) в данном рейтинге.

«Хит» завершили регулярный чемпионат на первом месте в Восточной конференции (53-29). В первом раунде плей-офф-2022 они обыграли «Атланту» (4-1), во втором – «Филадельфию» (4-2). 

«Селтикс» и «Бакс» разыграют путевку в финал Востока в седьмом матче серии, который пройдет в это воскресенье в Бостоне.

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