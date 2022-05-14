«Майами» – фаворит в финале Восточной конференции по мнению букмекеров

имеет самые высокие шансы на победу в финале Восточной конференции нынешнего сезона по мнению букмекеров.

Флоридский клуб (+115) опережает своих потенциальных соперников на этой стадии «Бостон» (+150) и (+375) в данном рейтинге.

«Хит» завершили регулярный чемпионат на первом месте в Восточной конференции (53-29). В первом раунде плей-офф-2022 они обыграли «Атланту» (4-1), во втором – «Филадельфию» (4-2).

«Селтикс» и «Бакс» разыграют путевку в финал Востока в седьмом матче серии, который пройдет в это воскресенье в .

Плей-офф НБА стартует уже сегодня. Рассказываем, кто станет чемпионом в этом году