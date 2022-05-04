Кайри Ирвинг: «Когда не мог играть, думал об обмене»

Разыгрывающий рассказал о времени, когда не имел права играть в домашних матчах команды из-за отказа от вакцинации.

«В тот момент это было просто путешествие, которым я наслаждался. Я не просто сидел дома, а еще и обдумывал, как будет выглядеть мое будущее. Понимаете? Будут ли меня обменивать, снимут ли ограничение, получу ли я возможность быть в другой команде и как я смогу найти для себя позитивные моменты во всем этом», – сказал Ирвинг.

Правительство Нью-Йорка разрешило Кайри выступать в домашних матчах только в конце регулярного чемпионата НБА-2021/22. «Нетс» заняли седьмое место на Востоке и проиграли в первом раунде плей-офф (0-4).

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство