Кайри Ирвинг: «Не планирую никуда уходить из «Бруклина»

Звездный разыгрывающий «Нетс» после четвертого поражения в серии с «Бостоном» (0-4) и вылета из плей-офф дал понять, что намерен остаться в команде.

«Не планирую никуда уходить из , – заявил Ирвинг.

У Ирвинга есть опция игрока за 36,5 миллиона долларов на сезон-2022/23. Кайри не сказал, собирается ли воспользоваться ей, но сообщил журналистам, что хотел бы продлить соглашение с «Нетс».

«Когда я говорю, что я здесь с Кевом, это означает, что мы будем управлять этой организацией вместе с Джо и Шоном», – заявил Кайри.

Ирвинг пропустил большую часть регулярного чемпионата в связи с тем, что не привился от коронавируса. В 29 матчах 30-летний баскетболист набирал в среднем по 27,4 очка, 4,3 подбора и 5,8 передачи за игру.

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