«Майами» выиграл у «Атланты» и прошел во второй раунд плей-офф

стал вторым участником второго раунда плей-офф сезона НБА-2021/22. В отсутствие своего лидера Джимми Батлера «Хит» выиграл 5-й матч у «Атланты» (97:94) и завершил серию первого раунда в свою пользу со счетом 4-1.

Батлер пропустил встречу из-за воспаления правого колена. Также команда провела матч без стартового разыгрывающего Кайла Лаури, который пропустил второй матч подряд с растяжением левого подколенного сухожилия.

Виктор Оладипо принес «Майами» 23 очка (8 из 16 с игры), Бэм Адебайо набрал 20 очков и сделал 11 подборов.

В следующем раунде «Майами» сыграет против победителя серии – (3-2).

Вчера первым участником второго раунда плей-офф стал , который выиграл серию у «Бруклина» со счетом 4-0.

«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?