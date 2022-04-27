«Майами» выиграл у «Атланты» и прошел во второй раунд плей-офф

«Майами» стал вторым участником второго раунда плей-офф сезона НБА-2021/22. В отсутствие своего лидера Джимми Батлера «Хит» выиграл 5-й матч у «Атланты» (97:94) и завершил серию первого раунда в свою пользу со счетом 4-1.
Батлер пропустил встречу из-за воспаления правого колена. Также команда провела матч без стартового разыгрывающего Кайла Лаури, который пропустил второй матч подряд с растяжением левого подколенного сухожилия.
Виктор Оладипо принес «Майами» 23 очка (8 из 16 с игры), Бэм Адебайо набрал 20 очков и сделал 11 подборов.
В следующем раунде «Майами» сыграет против победителя серии «Филадельфия» – «Торонто» (3-2).
Вчера первым участником второго раунда плей-офф стал «Бостон», который выиграл серию у «Бруклина» со счетом 4-0.
«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?