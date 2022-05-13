Стивен Эй Смит: «Док Риверс сохранит свою должность в «Филадельфии»

Спортивный эксперт заявил, что Док Риверс останется на посту главного тренера «Филадельфии», несмотря на поражение команды во втором раунде плей-офф второй сезон подряд.

«Как мне стало известно, через час или около того «Сиксерс» проведут совещание команды, а после этого Дэрил Мори и Док Риверс собираются встретиться наедине.

Также мне сказали, что Док Риверс сохранит свою должность, что он останется в «Филадельфии», – заявил Смит.

В НБА определили 15 лучших тренеров в истории. Пятикратный чемпион – мимо, еще 10 членов Зала славы – мимо, зато есть Док Риверс