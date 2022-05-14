Джарен Джексон: «Мы еще встретимся с «Уорриорз»

Форвард «Гризлис» выразил надежду на то, что молодой команде в будущем удастся взять реванш у .

В пятницу «Уорриорз» завершили серию второго раунда против в шестом матче – 4-2.

«Уорриорз» давно на высоком уровне, я наблюдаю за их победами на протяжении долгого времени. Но теперь здесь и я. Теперь здесь и мы. Мы еще встретимся с «Уорриорз», – заявил Джексон.

Защитник Диллон Брукс также ожидает, что у «Мемфиса» еще будут возможности отомстить за поражение.

«Они знают, что мы будем здесь каждый год, в каждом сезоне. Мы молоды, а они стареют», – сказал Брукс.

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