Клэй Томпсон: «Я снова соревнуюсь на самом высоком уровне после этих травм. Трудно описать словами мои чувства»

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Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон поделился впечатлениями от шестого матча серии с «Мемфисом» (110:96, 4-2).

Томпсон записал на свой счет 30 очков (11 из 22 с игры, включая 8 из 14 из-за дуги), а также 8 подборов, 2 передачи и 3 блок-шота за 42 минуты.

«Я снова соревнуюсь на самом высоком уровне после этих травм. Мы вошли в четверку лучших команд сезона. Трудно описать словами мои чувства.

Это просто потрясающе и это вдохновляет продолжать меня в том же духе. Мне кажется, я все еще способен показывать отличную игру», – заявил Томпсон.

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