Игроки «Голден Стэйт» и «Мемфиса» поприветствовали друг друга после завершения серии

в пятницу выиграл у в шестом матче серии на домашней арене со счетом 110:96 и оформил выход в следующий раунд (4-2).

Несмотря на напряженную борьбу по ходу противостояния, баскетболисты двух команд поприветствовали друг друга после завершения серии.

В начале серии после грубого фола Дилллона Брукса защитник «Уорриорз» Гэри Пэйтон II получил перелом локтя. Лидер «Гризлис» Джа Морэнт в третьем матче получил травму колена после контакта с Джорданом Пулом.

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