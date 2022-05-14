Игроки «Голден Стэйт» и «Мемфиса» поприветствовали друг друга после завершения серии

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА видео НБА плей-офф Баскетбол

«Голден Стэйт» в пятницу выиграл у «Мемфиса» в шестом матче серии на домашней арене со счетом 110:96 и оформил выход в следующий раунд (4-2).

Несмотря на напряженную борьбу по ходу противостояния, баскетболисты двух команд поприветствовали друг друга после завершения серии.

В начале серии после грубого фола Дилллона Брукса защитник «Уорриорз» Гэри Пэйтон II получил перелом локтя. Лидер «Гризлис» Джа Морэнт в третьем матче получил травму колена после контакта с Джорданом Пулом.

Хэйвуд хотел застрелить партнеров по «Лейкерс», Джонсон дружил с сутенером, Ирвинг унизил Мэджика? Как сериал «Время побеждать» искажает историю

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные