Клэй Томпсон набрал 30 очков при 8 из 14 из-за дуги в 6-м матче с «Мемфисом»

Защитник стал одним из главных героев шестого матча серии второго раунда с (110:96, 4-2).

Томпсон записал на свой счет 30 очков (11 из 22 с игры, включая 8 из 14 из-за дуги), а также 8 подборов, 2 передачи и 3 блок-шота за 42 минуты.

Томпсон по ходу сезона-21/22 вернулся в строй после двух с половиной лет вне игры из-за травм. Он в 4-й раз за карьеру реализовал 8 3-очковых в матче плей-офф, сравнявшись по этому показателю с лидерами в истории НБА Рэем Алленом, Стефом Карри и Дэмианом Лиллардом.

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