Судья Скотт Фостер не смог работать на матче «Милуоки» – «Бостон» из-за болезни

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Известный судья Скотт Фостер вынужден был пропустить шестой матч серии плей-офф «Милуоки»«Бостон» из-за болезни, не связанной с коронавирусом.

Фостер имеет в НБА прозвище «Удлинитель», так как зачастую команды, которые уступают в серии, выигрывают матчи с его участием и продолжают противостояние.

Несмотря на отсутствие Фостера, «Селтикс» победили в гостях со счетом 108:95 (3-3) и продлили серию второго раунда на седьмой матч.

На матче работали Эрик Льюис, Бен Тэйлор, Тре Мэддокс и Ник Бачерт.

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