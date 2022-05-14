Судья Скотт Фостер не смог работать на матче «Милуоки» – «Бостон» из-за болезни

Известный судья Скотт Фостер вынужден был пропустить шестой матч серии плей-офф – из-за болезни, не связанной с коронавирусом.

Фостер имеет в НБА прозвище «Удлинитель», так как зачастую команды, которые уступают в серии, выигрывают матчи с его участием и продолжают противостояние.

Несмотря на отсутствие Фостера, «Селтикс» победили в гостях со счетом 108:95 (3-3) и продлили серию второго раунда на седьмой матч.

На матче работали Эрик Льюис, Бен Тэйлор, Тре Мэддокс и Ник Бачерт.

Самсон Руженцев – следующий русский в НБА? Не дождался ЦСКА, уехал в США и вошел в топ-50 школьников