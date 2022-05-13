Роберт Уильямс может пропустить 6-й матч из-за ушиба колена

Центровой может пропустить третий матч подряд из-за ушиба колена. Участие игрока в 6-м матче серии плей-офф против (2-3) остается под вопросом.

Уильямс получил ушиб при столкновении с Яннисом Адетокумбо в 3-м матче серии, после чего пропустил две встречи. Ранее он несколько недель восстанавливался после операции на разорванном мениске.

Центровой вернулся во время первого раунда против «Бруклина» и провел в плей-офф-2022 пять матчей, набирая в среднем 6,2 очка, 4,8 подбора и 1,8 блок-шота.

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