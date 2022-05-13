Бывший арбитр Стив Джави: «Понимаю сравнение Янниса с Шаком с точки зрения судейства, но он больше напоминает мне Айверсона»

Бывший арбитр НБА Стив Джави понимает, почему некоторые судьи сравнивают работу на матче с участием ( ) с работой на матче ’Нила, но ему кажется ближе сравнение Янниса с другим бывшим игроком лиги.

«Шак, очевидно, был не таким подвижным и не начинал атаку с середины площадки со словами «Ну, поехали!» Я понимаю сравнение Янниса с Шаком с точки зрения контакта, но он больше напоминает мне других игроков, которые были защитниками. Таких как , который проходил под кольцо, и тебе так или иначе приходилось давать свисток, потому что он создавал контакт. Он заставлял тебя принимать решение.

Любой игрок, выходящий со скамейки, в плей-офф начинает играть еще жестче. Судьи должны выполнять домашнюю работу. Яннис, очевидно, с его стилем игры, создает пару проблем. Во-первых, он очень подвижен и играет в силовой манере. Он создает трудности защите и создает трудности судьям. Проблема заключается в том, что Яннис всегда пытается пройти к кольцу и чаще всего обходит своего основного защитника.

Главная сложность для судьи заключается в том, что он следит за противоборством Янниса и его основного защитника, а в это время второстепенный защитник пытается подставиться, чтобы спровоцировать фол в нападении. Это Маркус Смарт или какой-то другой игрок, который не является основным защитником, опекающим Янниса. И это создает проблемы для судей. Поэтому судья всегда должен просить своих коллег помочь ему с этим второстепенным защитником», – рассказал Джави.

Джави завершил судейскую карьеру в 2011 году.

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