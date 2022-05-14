Илона Корстин: «Зенит» смог выстроить грамотную защиту против Марио Хезони»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин считает, что грамотная защита против лидера УНИКСа Марио Хезони сыграла важную роль в серии 1/2 финала плей-офф между командами.

«У УНИКСа в обоих матчах в Казани не смог в полной мере себя проявить Марио Хезоня, признанный MVP регулярного сезона. От игры хорвата зависит результат команды, «Зенит» смог выстроить очень грамотную защиту против него, использовались «сдваивания», часто Марио даже не мог получить мяч, его постоянно плотно опекали.

Серия «Зенит» – УНИКС была очень упорной, в каждом матче была равная борьба и жесткая защита до последних минут. Сегодня лидер в матче менялся 19 раз, но в конце в составе «Зените» нашлись два игрока, которые и вывели команду в финал – это и , набравшие на двоих 40 очков.

Хотелось бы отдельно поздравить санкт-петербургский клуб – это их первый выход в финал Единой лиги ВТБ. В итоге видим, что исходы полуфиналов получились объективными – две сильнейшие команды регулярного сезона – ЦСКА и «Зенит» – показали свой класс, выиграв серии с одинаковым счетом 3-1. Именно в битве двух столиц, теперь в серии до четырех побед, определится обладатель Кубка Белова», – сказала Илона Корстин.

В пятницу «Зенит» обыграл УНИКС в 4-м матче серии (75:69, 3-1) и вышел в финал, где встретится с .

135 очков на двоих, потерянный Хезоня и технарь за флоппинг. Серия «Зенит» – УНИКС переехала в Казань