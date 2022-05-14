22+5+5 от Джордана Лойда помогли «Зениту» выиграть у УНИКСа 4-й матч

стал самым полезным игроком «Зенита» в победном 4-м матче серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ против УНИКСа (75:69, 3-1).

28-летний защитник провел свой лучший матч в Лиге ВТБ, набрав 22 очка (7 из 15 с игры), сделав 5 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот при 32 баллах за эффективность действий.

«Зенит» завершил серию с УНИКСом в свою пользу и впервые в истории клуба вышел в финал Лиги ВТБ.

135 очков на двоих, потерянный Хезоня и технарь за флоппинг. Серия «Зенит» – УНИКС переехала в Казань