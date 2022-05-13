Лоренцо Браун: «У УНИКСа больше нет права на ошибку»

Разыгрывающий УНИКСа Лоренцо Браун рассказал о настрое команды на четвертый матч серии 1/2 финала плей-офф лиги ВТБ с (1-2). «У нас больше нет права на ошибку. Сейчас ставки высоки как никогда. Еще ничего не потеряно.

Мы хотим выйти в финал и сделаем все возможное для победы над соперником», – заявил Браун.

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