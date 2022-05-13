Велимир Перасович: «Каждый матч с соперником уровня «Зенита» – это настоящая схватка»

Теги УНИКС Зенит Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил расклад сил перед четвертым матчем серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (1-2).

«Каждый матч с соперником такого уровня, как «Зенит» – это настоящая схватка.

Для победы нам следует контролировать подбор и лучше набирать очки при переходе из защиты в нападение. 

Надеюсь, наши преданные болельщики вновь поддержат нас на трибунах «Баскет-холла», – заявил Перасович.

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