Василий Карасев стал главным тренером МБА

стал новым главным тренером . С 51-летним специалистом подписан контракт на два года, сообщает «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2021/22 Карасев руководил женским «Динамо» из Курска и привел команду к первому в ее истории титулу чемпиона России. С 2014 по 2018 год Карасев руководил петербургским «Зенитом» и был признан лучшим тренером Лиги ВТБ по итогам сезона-2015/16.

В следующем сезоне МБА может стать новым участником лиги ВТБ.

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