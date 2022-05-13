Брайан Уиндхорст: «Док Риверс станет главным претендентом на пост в «Лейкерс», если «Сиксерс» его уволят»

Инсайдер НБА Брайан Уиндхорст считает, что Док Риверс станет основным претендентом на должность главного тренера «Лейкерс», если будет уволен из «Филадельфии».

«Если Док Риверс станет свободен, «Лейкерс» определенно проявят к нему интерес. У них уже есть целый ряд кандидатов, но он сразу же станет главным претендентом на пост в «Лейкерс».

Я не думаю, что Док Риверс заинтересован в том, чтобы тренировать где-либо, кроме Филадельфии или Лос-Анджелеса, в следующем сезоне. Думаю, что он был бы не против вернуться.

Думаю, он также был бы не против не тренировать и, возможно, поработать на телевидении. Но определенно захотят заполучить его, если «Сиксерс» его отпустят», – сказал Уиндхорст.

В НБА определили 15 лучших тренеров в истории. Пятикратный чемпион – мимо, еще 10 членов Зала славы – мимо, зато есть Док Риверс