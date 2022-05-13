Док Риверс: «В этом году я проделал потрясающую работу»

Главный тренер «Филадельфии» остался доволен собой после вылета из плей-офф.

«Я не беспокоюсь по поводу моей работы. Я считаю, что проделал великолепную работу в этом году. Если вы так не считаете, можете написать иначе.

Я трудился, не покладая рук, чтобы наша команда дошла до этой стадии. Когда я только сюда попал, никто нам не давал никаких шансов. И в этом году было то же самое. Если кто-то не согласен, пишите, но я чувствую себя вполне уверенно. Да, мы уступили в этом году, но невозможно побеждать всегда. Вас же не убирают за каждую ошибку. Я знаю, чего я добился в этом году, и вполне доволен собой», – сказал Риверс.

Также Риверс сказал: «В концовке игры я пришел к выводу, что мы недостаточно хороши, чтобы обыграть «Майами».

уступила в серии с – 2-4.