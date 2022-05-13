Бриттни Грайнер могут обменять на Виктора Бута

Американскую центровую УГМК Бриттни Грайнер, которая была арестована в Москве по обвинению в контрабанде наркотиков, могут обменять на россиянина Виктора Бута, осужденного в США по обвинению в незаконной торговле оружием, сообщает «Газета.Ru».

«Сейчас Грайнер находится в одном из следственных изоляторов Московской области. Сотрудниками ФСИН с ней проведены предварительные переговоры о возможном обмене на Виктора Бута», – приводятся слова источника из Общественной наблюдательной комиссии Московской области.

«Решение об обмене Бута на Грайнер является одним из возможных, но крайне вероятным», – заявил источник во ФСИН.

Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Спортсменке инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет).

Сегодня Химкинский городской суд Московской области продлил арест баскетболистки до 18 июня.

В конце апреля Россия и США произвели обмен осужденными. Российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США за преступления, связанные с наркотиками, обменяли на американского студента Тревора Рида, признанного виновным в нападении на полицейских в Москве.

Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Таиланде по американскому запросу и впоследствии выдан США. Россиянин был признан виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (ФАРК), которую американские власти считают террористической, и приговорен к 25 годам лишения свободы.

Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы

«Движение вверх» с Светланой Абросимовой – как пройти путь до главных трофеев баскетбольного мира

Две баскетболистки вступили в однополый брак, а через три года они – первая семейная пара, взявшая титулы Евролиги и женской НБА