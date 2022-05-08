«Лейкерс» хотят пригласить Дока Риверса или Куина Снайдера

Теги Док Риверс Лейкерс Терри Стоттс НБА Марк Джексон Фрэнк Вогель Куин Снайдер Дарвин Хэм Баскетбол

«Лейкерс» продолжают поиски нового тренера после того, как отправили в отставку Фрэнка Вогеля за неудовлетворительные результаты в нынешнем сезоне. 

Как сообщает инсайдер НБА Марк Стейн, калифорнийский клуб не торопится с назначением нового главного тренера, так как рассчитывает на скорое увольнение Дока Риверса из «Филадельфии» или Куина Снайдера из «Юты».

Ранее «Лейкерс» провели собеседования с Марком Джексоном, Терри Стоттсом и Дарвином Хэмом.

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