«Лейкерс» хотят пригласить Дока Риверса или Куина Снайдера

«Лейкерс» продолжают поиски нового тренера после того, как отправили в отставку Фрэнка Вогеля за неудовлетворительные результаты в нынешнем сезоне.
Как сообщает инсайдер НБА Марк Стейн, калифорнийский клуб не торопится с назначением нового главного тренера, так как рассчитывает на скорое увольнение Дока Риверса из «Филадельфии» или Куина Снайдера из «Юты».
Ранее «Лейкерс» провели собеседования с Марком Джексоном, Терри Стоттсом и Дарвином Хэмом.
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