«Лейкерс» хотят пригласить Дока Риверса или Куина Снайдера

продолжают поиски нового тренера после того, как отправили в отставку за неудовлетворительные результаты в нынешнем сезоне.

Как сообщает инсайдер НБА Марк Стейн, калифорнийский клуб не торопится с назначением нового главного тренера, так как рассчитывает на скорое увольнение из «Филадельфии» или из «Юты».

Ранее «Лейкерс» провели собеседования с , и Дарвином Хэмом.

Сериал «Время побеждать» – американский вариант «Движения вверх». Отлично зашел большинству, плюются только фанаты баскетбола