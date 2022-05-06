Проблемы Уэстбрука повлияли на решение «Лейкерс» уволить Вогеля

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Неудачное выступление разыгрывающего Расселла Уэстбрука в сезоне-2021/22 повлияло на решение «Лейкерс» уволить главного тренера Фрэнка Вогеля.

Как отмечает инсайдер The Athletic Сэм Эмик, в клубе существовала «уверенность, что Вогель должен был сделать так, чтобы эксперимент с Уэстбруком сработал».

Уэстбрук не смог сыграться с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом, а также найти общий язык с Вогелем.

«Лейкерс» отправили Вогеля в отставку на следующий день после завершения регулярного чемпионата, по итогам которого команда стала 11-й на Западе (33-49).

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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