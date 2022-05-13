Билли Бэрон: «В четвертом матче победить будет еще сложнее. УНИКС сыграет отчаянно»

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Защитник «Зенита» Билли Бэрон поделился ожиданиями от четвертого матча серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом (2-1).

«Следующая игра будет не менее сложной, чем предыдущие три. Выиграть будет еще сложнее.

УНИКС – очень сильная команда, которая находится в прекрасном физическом состоянии. Их особое оружие сейчас – отсутствие права на ошибку, можно сказать, что они будут играть очень отчаянно», – заявил Бэрон.

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