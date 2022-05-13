Виктор Кейру – о победе ЦСКА над «Локо»: «Опыт и индивидуальное мастерство сделали результат»

Бывший защитник ЦСКА Виктор Кейру в интервью «Матч ТВ» рассказал, за счет чего армейцы выиграли 4-й матч серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ у ива-Кубань» (94:84, 3-1), и отметил, что второго финалиста предсказать сложно.

— «Локомотив» очень уверенно начал четвертый матч серии, но во второй четверти быстро растерял свое преимущество. Почему так произошло?

— Этот матч был решающим для «Локо», поэтому то, что команда так активно начала игру, это вполне объективно. Это был их единственный шанс закрепиться в серии. Им было нечего терять. Все нормально настроились на этот матч. Надо отметить, Макколлум в первой четверти был настоящим двигателем для железнодорожников.

Но потом ЦСКА взял ситуацию в свои руки. Понятно, что команда у армейцев более опытная. Они не раз были в подобных ситуациях, поэтому они быстро справились с этим давлением, а затем начали потихоньку навязывать свою игру. В третьей и четвертой четвертях армейцы хорошо играли от мяча в защите, плюс все лидеры команды сыграли в свою силу. Опыт и индивидуальное мастерство сделали результат.

При этом надо отдать должное «Локомотиву», несмотря на то что железнодорожники отставали в счете на протяжении всей второй половины, они играли с большой энергией. «Локо» принял единственно правильное решение — играть в быстрый баскетбол и не давать ЦСКА становиться в организованную защиту. За счет этого они и держались в игре. Но у армейцев прекрасно были расставлены акценты в нападении, и все важные мячи они реализовали. Это и Антонов, и Швед. Но, наверное, и Милутинов. Все в ЦСКА в принципе сыграли хорошо.

— Как вы считаете, с кем ЦСКА встретится в финальной серии?

— Кто выиграет — УНИКС или «Зенит», сейчас сложно предсказать. Это равные команды, которые достойны друг друга. Как мы видели, у «Зенита» были равные шансы на победу в третьем матче серии. Просто оказался более удачлив: Бэрон у петербуржцев забил, а Мэйо у УНИКСа промахнулся. Все свелось к концовке.

Так что предсказать, кто выиграет серию, очень сложно. Если УНИКС победит в следующем матче, то в пятой встрече возможно будет все. Индивидуальное мастерство, настрой игроков станут решающими факторами. Мне бы хотелось, чтобы УНИКС сравнял счет в серии.

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