Семен Антонов: «Матчи ЦСКА против УНИКСа и «Зенита» проходили в достаточно равной борьбе»

Форвард ЦСКА Семен Антонов прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» в четвертом матче 1/2 финала Лиги ВТБ (94:84, 3-1) и заявил, что у армейцев нет предпочтения, с кем бы им хотелось встретиться в финале.

«Игра сегодня складывалась достаточно тяжело. Особенно начало. Потому что мы явно провалили первую четверть. Особенно в плане защиты, поскольку позволили «Локомотиву» набрать 30 очков.

Потом, во второй четверти, достаточно быстро, в районе двух-трех минут, смогли вернуться в игру и захватить инициативу. У обеих команд был шанс. Рад, что начиная со второй 10-минутки контролировали ход матча, несмотря на то что «Локомотив» подбирался, особенно в концовке, где-то на 4-5 очков. Но опять же мы смогли переломить ход игры и реализовать важные броски. Искренне желаю «Локомотиву» удачи в серии за третье-четвертое места.

Ждем, когда закончится второй полуфинал и мы узнаем своего соперника. С кем бы хотелось сыграть? Тут, если команда выходит в финал, нельзя кого-то выбирать более удобного. Ведь что в регулярном чемпионате лиги, что в Евролиге наши матчи против и проходили в достаточно равной борьбе.

Впервые в этом году финальная серия будет проходить до четырех побед, что должно стать украшением и кульминацией сезона», — сказал Антонов.

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