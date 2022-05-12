Илона Корстин: «Матч УНИКС – «Зенит» по накалу и интересу был очень высокого уровня»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением о третьем матче серии 1/2 финала плей-офф между УНИКСом и (67:68, 1-2).

«Матч УНИКС – «Зенит» по накалу и интересу был очень высокого уровня. Игра была равная, очень упорная, лидер в матче менялся 10 раз. «Зенит» отлично действовал в обороне – защитники не давали свободно получать мяч лидеру УНИКСа Марио Хезоне, постоянно сдваивались на нем. В итоге Марио сегодня так и не смог по-настоящему проявить себя. Но нашлись другие лидеры – Лоренцо Браун реализовал несколько важных бросков, Андрей Воронцевич очень помогал по ходу всего матча.

Хочется отметить, как грамотно тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль переключал защиту – с личной на смешанную – это сбивало УНИКС с толку и в итоге дало «Зениту» шанс в концовке. Ключевое попадание на счету Билли Бэрона, которое и принесло в итоге питерцам победу. У УНИКСа же допустили промахи О Джей Мэйо и Желько Шакич, не игравший практически весь матч.

Было заметно – УНИКСу катастрофически не хватало под кольцом центрового. Из-за этого казанцы проигрывали подбор и не справлялись с опекой «больших» «Зенита» Мики – Пойтресс. Интересно, сможет ли Казань взять реванш в следующей домашней игре?» – сказала Корстин.

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