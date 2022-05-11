Велимир Перасович: «Одна атака решила исход абсолютно равного матча»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович победный бросок в концовке третьего матча серии плей-офф лиги ВТБ против «Зенита» (67:68, 1-2).

«В первую очередь, поздравляю «Зенит» с победой. Но мне бы также хотелось поблагодарить своих игроков за то, что они сражались до самого конца и результат игры оставался неизвестным вплоть до финальной сирены. Конечно, мы очень расстроены, потому что матч был абсолютно равным, и у нас были все шансы выиграть. Нам нужно как можно скорее забыть об этом поражении и постараться взять верх в четвертой встрече.

Несмотря на уверенную победу в первом матче полуфинальной серии плей-офф, играть с «Зенитом» совсем непросто. Нам противостоит одна из сильнейших команд Евролиги этого сезона. Как правило, в таких матчах все решают несколько владений, удачных или неверных решений в нападении и защите. Сегодня победить мог любой из соперников. Но им удалось забить в своей последней атаке, а мы не смогли реализовать решающее владение. Это баскетбол», – сказал Перасович

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