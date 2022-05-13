Мицич и Слукас – во второй символической пятерке Евролиги-21/22

Теги Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Олимпиакос Панатинаикос OPAP AX Армани Эксчейндж Милан Костас Слукас Владимир Лучич Бавария Василие Мицич Георгиос Папаяннис Шейвон Шилдс Баскетбол

Евролига объявила вторую символическую пятерку сезона-2021/22.

В пятерку вошли: Василие Мицич («Анадолу Эфес»), Костас Слукас («Олимпиакос»), Владимир Лучич («Бавария»), Шейвон Шилдс («Милан») и Георгиос Папаяннис («Панатинаикос»).

Символические пятерки Евролиги определяются по итогам голосования прессы, болельщиков, капитанов и тренеров команд.

В «Финале четырех» выступят «Анадолу Эфес», «Барселона», «Олимпиакос» и «Реал».

Первая символическая пятерка Евролиги

Твиттер Евролиги

Едва не ушел из баскетбола, потому что ничего не получалось: путь Александра Щербенева

Бывшего игрока НБА застрелили, когда он помогал решать семейный конфликт. Убийца испугался его размеров и говорит, что все по закону

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные