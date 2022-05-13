Мицич и Слукас – во второй символической пятерке Евролиги-21/22

Евролига объявила вторую символическую пятерку сезона-2021/22.
В пятерку вошли: Василие Мицич («Анадолу Эфес»), Костас Слукас («Олимпиакос»), Владимир Лучич («Бавария»), Шейвон Шилдс («Милан») и Георгиос Папаяннис («Панатинаикос»).
Символические пятерки Евролиги определяются по итогам голосования прессы, болельщиков, капитанов и тренеров команд.
В «Финале четырех» выступят «Анадолу Эфес», «Барселона», «Олимпиакос» и «Реал».
Первая символическая пятерка Евролиги
Твиттер Евролиги
Едва не ушел из баскетбола, потому что ничего не получалось: путь Александра Щербенева
Бывшего игрока НБА застрелили, когда он помогал решать семейный конфликт. Убийца испугался его размеров и говорит, что все по закону