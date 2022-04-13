Стала известна сетка плей-офф Евролиги

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В Евролиге завершился регулярный чемпионат и определилась сетка плей-офф.

На стадии 1/4 финала друг с другом сыграют следующие пары (в скобках указано место команды в регулярном чемпионате):

«Барселона» (1) – «Бавария» (8);

«Реал» (4) – «Маккаби» (5);

«Олимпиакос» (2) – «Монако» (7);

«Милан» (3) – «Анадолу Эфес» (6).

Серии будут длиться до пяти побед одного из клубов, первые матчи пройдут 19 апреля.

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»

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