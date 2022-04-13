Стала известна сетка плей-офф Евролиги

В Евролиге завершился регулярный чемпионат и определилась сетка плей-офф.
На стадии 1/4 финала друг с другом сыграют следующие пары (в скобках указано место команды в регулярном чемпионате):
«Барселона» (1) – «Бавария» (8);
«Олимпиакос» (2) – «Монако» (7);
«Милан» (3) – «Анадолу Эфес» (6).
Серии будут длиться до пяти побед одного из клубов, первые матчи пройдут 19 апреля.
Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»