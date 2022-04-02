«Анадолу Эфес», «Монако» и «Бавария» отобрались в плей-офф Евролиги

«Анадолу Эфес», «Монако» и «Бавария» по итогам пятничных матчей квалифицировались в плей-офф Евролиги.

«Эфес» отыгрался с «-15» в матче с «Альбой» (87:77) и получил путевку в решающую стадию. Этот же результат гарантировал участие в плей-офф «Монако».

«Бавария» разгромила «Црвену Звезду» (82:57) и также обеспечила себе участие в плей-офф.

Ранее в плей-офф отобрались , «Олимпиакос», , «Милан» и «Маккаби». Таким образом, известны все восемь участников постезонки Евролиги.

«Монако» стал 1-й командой в истории Евролиги, которая прошла в плей-офф, попав в турнир через Еврокубок. Клуб впервые участвует в самом престижном европейском клубном соревновании.

По ходу сезона от участия были отстранены , и . Все три российских клуба на тот момент шли в зоне плей-офф.

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