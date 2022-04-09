Определились две пары плей-офф Евролиги

Определились две из четырех пар плей-офф Евролиги в сезоне-2021/22.
Победитель регулярного чемпионата «Барселона» (1) сыграет с «Баварией» (8). «Олимпиакос» (2) встретится с «Монако» (7).
«Милан» (3) сойдется с командой, которая займет 6-е место, «Реал» (4) – с 5-й командой в таблице.
Судьба 5-го и 6-го мест решится по итогам сегодняшнего матча «Маккаби» – «Фенербахче». В случае победы израильский клуб останется на 5-й строчке, в случае поражения пропустит вперед «Анадолу Эфес».
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